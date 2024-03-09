Беременная двойней женщина умерла в перинатальном центре во Владимире

Следователи проводят проверку по факту смерти беременной двойней женщины во Владимире. Как передаёт региональное управление Следственного комитета РФ в телеграм-канале, она скончалась в одном из медицинских учреждений города.

Сообщается, что погибшая 1989 года рождения. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия, изъяли необходимую для проведения проверки документацию, а также провели опросы.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

В региональном Минздраве подтвердили факт гибели женщины. Там сообщили, что её смерть наступила в областном перинатальном центре.