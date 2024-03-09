Беременная двойней женщина умерла в перинатальном центре во Владимире
СК РФ проводит проверку по факту смерти беременной двойней женщины во Владимире
Следователи проводят проверку по факту смерти беременной двойней женщины во Владимире. Как передаёт региональное управление Следственного комитета РФ в телеграм-канале, она скончалась в одном из медицинских учреждений города.
Сообщается, что погибшая 1989 года рождения. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия, изъяли необходимую для проведения проверки документацию, а также провели опросы.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.
В региональном Минздраве подтвердили факт гибели женщины. Там сообщили, что её смерть наступила в областном перинатальном центре.
Ранее Life.ru писал, что в Ростове-на-Дону хирурги Научно-исследовательского института акушерства и педиатрии РостГМУ провели операцию пациентке по удалению опухолей во время родов. Во время беременности у женщины обнаружили 40 новообразований на матке разного размера.
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