"В гробу другой человек!": На Урале семья оплакала и чуть не похоронила чужую бабушку по вине больницы

В городской больнице Ревды Свердловской области тело умершей пациентки по ошибке отдали семье её живой соседки по палате. Обе пенсионерки в тяжёлом состоянии поступили в отделение интенсивной терапии в одно время, бабуля с инфарктом умерла от осложнений. Именно её чуть не похоронили родственники 87-летней женщины, у которой был инсульт.

"Гроб привезли примерно в 08:45 [25 февраля] <…> Выходят родители растерянные, руками машут: в гробу другой человек, что делать? Никто не мог поверить, что такое возможно, нам даже говорили: мол, вы что, бабушку свою не узнаёте?" — рассказала внучка пациентки порталу "Ревда-инфо".

Шокированные родственники бросились в морг за телом своей бабушки, но не нашли её там. Тогда-то они и узнали, что женщина жива и продолжает лечение в отделении неврологии. Чужое тело вернули в морг, пенсионерку уже похоронили. Родственники обеих бабушек обратились в полицию, откуда материалы передали в следственный отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.