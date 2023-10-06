В Архангельской области патологоанатом перепутал тела и выдал родственникам чужой труп

Няндомский районный суд Архангельской области оштрафовал патологоанатома на 100 тысяч рублей за то, что он перепутал тела в морге. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Заведующий патологоанатомическим отделением ГБУЗ АО "Няндомская ЦРБ" признан виновным по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершённое из личной заинтересованности, повлёкшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан)... Приговором суда осуждённому назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей", — говорится в опубликованном сообщении.

Установлено, что в ноябре 2020 года врач решил не вскрывать труп и допустил его выдачу для погребения родственникам другой умершей, тело которой также находилось в вышеназванном отделении. Желая скрыть факт халатности, он внёс в медицинское свидетельство о смерти заведомо ложные сведения.

Патологоанатом не признал вину, в то время как сторона обвинения представила суду неопровержимые доказательства преступления. По данным, апелляционные жалобы осуждённого и его защитника были оставлены без удовлетворения.