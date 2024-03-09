Вице-канцлер ФРГ Хабек выругался, говоря о мировых проблемах

Нынешние политики должны решать проблемы, а не передавать следующим поколениям. Об этом заявил вице-канцлер Германии, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек, выступая перед студентами в Колумбийском университете Нью-Йорка. Его речь была посвящена климатическим вопросам, при этом в выражениях он не стеснялся, пишет Spiegel.

"Решите те [чёртовы] проблемы, которые у нас сейчас есть. Политики не должны просто перекладывать проблемы на следующее поколение", — высказался Хабек.

Он также обратил внимание, что политикам нужно осознавать реальность, дабы не допустить ошибок прошлого. Также в своей речи Хабек подверг критике политику Вашингтона в области климатических проблем и подчеркнул, что США находятся в списке лидеров по высоте уровня выбросов парниковых газов.