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9 марта, 19:59

Вице-канцлер ФРГ Хабек выругался, говоря о мировых проблемах

Spiegel: Вице-канцлер ФРГ Хабек матом призвал политиков решать проблемы

Вице-канцлер Германии, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Вице-канцлер Германии, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Нынешние политики должны решать проблемы, а не передавать следующим поколениям. Об этом заявил вице-канцлер Германии, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек, выступая перед студентами в Колумбийском университете Нью-Йорка. Его речь была посвящена климатическим вопросам, при этом в выражениях он не стеснялся, пишет Spiegel.

"Решите те [чёртовы] проблемы, которые у нас сейчас есть. Политики не должны просто перекладывать проблемы на следующее поколение", — высказался Хабек.

Он также обратил внимание, что политикам нужно осознавать реальность, дабы не допустить ошибок прошлого. Также в своей речи Хабек подверг критике политику Вашингтона в области климатических проблем и подчеркнул, что США находятся в списке лидеров по высоте уровня выбросов парниковых газов.

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А вот в России к вопросу экологии подходят более ответственно. Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать варианты привлечения к ответственности представителей бизнеса, которые не соблюдают законодательство в сфере экологии.

Анатолий Симоненко
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