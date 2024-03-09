Ирландцы отклонили поправки к конституции о семье и роли женщины
Премьер Варадкар: Жители Ирландии отклонили поправки о семье к конституции
Ирландцы на референдуме отклонили поправки к конституции, предлагавшие расширить понятие семьи. Об этом в эфире телеканала RTE заявил глава правительства республики Лео Варадкар.
По его словам, правительство принимает результат и полностью уважает его. Он также подчеркнул, что задачей ирландского кабинета министров было убедить большинство людей проголосовать за изменения в главный закон страны, но кабмин с этим не справился.
"Как глава правительства и от имени правительства, мы принимаем ответственность за результат", — заявил политический деятель.
Авторы поправок предлагали расширить понятие семьи в конституции, включив в него также тех людей, которые воспитывают своих детей в одиночку или не расписались. Стоит отметить, что в настоящее время основной закон Ирландии гласит, что семья является "естественной и фундаментальной ячейкой общества", а её основой считается брак.
Ранее Life.ru писал, что национальный проект "Семья" стал самым обсуждаемым в социальных сетях по итогам Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Сообщалось, что это свидетельствует о высокой поддержке россиянами данной инициативы.
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