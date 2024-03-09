Ирландцы отклонили поправки к конституции о семье и роли женщины

Ирландцы на референдуме отклонили поправки к конституции, предлагавшие расширить понятие семьи. Об этом в эфире телеканала RTE заявил глава правительства республики Лео Варадкар.

По его словам, правительство принимает результат и полностью уважает его. Он также подчеркнул, что задачей ирландского кабинета министров было убедить большинство людей проголосовать за изменения в главный закон страны, но кабмин с этим не справился.

"Как глава правительства и от имени правительства, мы принимаем ответственность за результат", — заявил политический деятель.

Авторы поправок предлагали расширить понятие семьи в конституции, включив в него также тех людей, которые воспитывают своих детей в одиночку или не расписались. Стоит отметить, что в настоящее время основной закон Ирландии гласит, что семья является "естественной и фундаментальной ячейкой общества", а её основой считается брак.