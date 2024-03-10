Стала известна победительница конкурса "Мисс мира – 2024"
В конкурсе "Мисс мира" победила уроженка Чехии Кристина Пышкова
Новая "Мисс мира" Кристина Пышкова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / missworld
В индийском городе Мумбаи прошёл финал 71-го конкурса красоты "Мисс мира", победительницей которого стала уроженка Чехии Кристина Пышкова. Прямую трансляцию церемонии награждения можно посмотреть на YouTube.
За корону боролись представительницы 115 стран мира. Второе место досталось Ясмине Зайтун из Ливана.
На сайте конкурса сообщается, что новая "Мисс мира" родилась в чешском городе Тршинце, а в настоящее время живёт в Праге. Также говорится о том, что девушка получает две научные степени — в области юриспруденции и делового администрирования, а ещё она занимается волонтёрством в Танзании, где участвовала в открытии школы для малообеспеченных семей.
Корону победительнице передала предыдущая мисс мира Каролина Белявска из Польши. Россия на этом конкурсе представлена не была.
Ранее Life.ru писал, что 26-летняя уроженка Украины Каролина Сиино, получившая титул "Мисс Япония – 2024", отказалась от короны. После её победы пользователи социальных сетей написали, что конкурсантка "не отражает японскую красоту", но на самом деле от титула ей пришлось отказаться из-за скандала.