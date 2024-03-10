Стала известна победительница конкурса "Мисс мира – 2024"

В индийском городе Мумбаи прошёл финал 71-го конкурса красоты "Мисс мира", победительницей которого стала уроженка Чехии Кристина Пышкова. Прямую трансляцию церемонии награждения можно посмотреть на YouTube.

За корону боролись представительницы 115 стран мира. Второе место досталось Ясмине Зайтун из Ливана.

На сайте конкурса сообщается, что новая "Мисс мира" родилась в чешском городе Тршинце, а в настоящее время живёт в Праге. Также говорится о том, что девушка получает две научные степени — в области юриспруденции и делового администрирования, а ещё она занимается волонтёрством в Танзании, где участвовала в открытии школы для малообеспеченных семей.

Корону победительнице передала предыдущая мисс мира Каролина Белявска из Польши. Россия на этом конкурсе представлена не была.