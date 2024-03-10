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9 марта, 21:46

США грозят Raiffeisen Bank санкциями за работу в России

EUobserver: Минфин США грозит Raiffeisen Bank санкциями за ведение бизнеса в РФ

Вашингтон пригрозил Raiffeisen Bank International (RBI) мерами санкционного характера за ведение бизнеса в России. Об этом пишет портал EUobserver.

Журналисты сообщают, что с соответствующей инициативой выступило Министерство финансов Соединённых Штатов. В ведомстве угрожают отрезать австрийский банк от американской финансовой системы. Вместе с этим в Вашингтоне утверждают, что, продолжая свою деятельность в РФ, RBI помогает российским войскам.

По данным портала, 7 и 8 марта в Вене чиновница из Минфина США Анна Моррис обсуждала этот вопрос с представителями правительства Австрии и руководством RBI. Журналисты попытались взять комментарий по этому поводу у сотрудников Raiffeisen Bank International, однако там заявили, что банк "принципиально публично не комментирует дискуссии с представителями властей".

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Ранее Life.ru писал, что крупные банки Объединённых Арабских Эмиратов начали ограничивать работу с клиентами из РФ. Сообщалось, что кредитные организации опасаются вторичных санкций.

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pixabay

Алексей Соловьёв
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