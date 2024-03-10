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9 марта, 22:19

"Победа будет за нами": Shaman рассказал о вдохновении после поездки в Донбасс

Shaman заявил, что поездка в Донбасс вдохновила его на написание новых песен

Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Обложка © t.me / SHAMAN

Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Обложка © t.me / SHAMAN

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) рассказал газете "Известия" о своей поездке в Донбасс, вдохновившей его на создание новых хитов.

"Эта поездка меня, безусловно, вдохновила", — заявил деятель эстрады.

Он рассказал о том, что турне по Новороссии у него началось в декабре прошлого года. В рамках своего визита на освобождённые территории исполнитель побывал в Мариуполе, Луганске, Снежном и Краснодоне.

Shaman также рассказал, что в песню "Мы" он вставил голоса жителей Луганска, которые присутствовали в зале на его выступлении и скандировали "мы". По его словам, теперь они увековечены в этом произведении.

"Для меня, как для творческого человека, вот это является источником в том числе и вдохновения для новых песен, которые, я надеюсь, будут помогать нашим ребятам. Я верю, что победа будет за нами", — заявил Ярослав Дронов.

Shaman 8 Марта устроил концерт в женской колонии и представил новую песню
Shaman 8 Марта устроил концерт в женской колонии и представил новую песню

Ранее Life.ru писал, что Shaman (Ярослав Дронов) вечером в субботу, 9 марта, выступал на концерте в честь Международного женского дня. По случаю праздника артист решил преподнести зрителям сюрприз и предстал перед ними в новом образе — он вышел на сцену с длинными белыми волосами.

Алексей Соловьёв
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