"Победа будет за нами": Shaman рассказал о вдохновении после поездки в Донбасс

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) рассказал газете "Известия" о своей поездке в Донбасс, вдохновившей его на создание новых хитов.

"Эта поездка меня, безусловно, вдохновила", — заявил деятель эстрады.

Он рассказал о том, что турне по Новороссии у него началось в декабре прошлого года. В рамках своего визита на освобождённые территории исполнитель побывал в Мариуполе, Луганске, Снежном и Краснодоне.

Shaman также рассказал, что в песню "Мы" он вставил голоса жителей Луганска, которые присутствовали в зале на его выступлении и скандировали "мы". По его словам, теперь они увековечены в этом произведении.

"Для меня, как для творческого человека, вот это является источником в том числе и вдохновения для новых песен, которые, я надеюсь, будут помогать нашим ребятам. Я верю, что победа будет за нами", — заявил Ярослав Дронов.