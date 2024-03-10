Зарубежные компании выстроились в очередь, желая нажиться на восстановлении Украины

Представители разных стран и компаний готовятся к восстановлению Украины. Как передаёт Bloomberg, по оценкам Европейского инвестиционного банка, затраченная на эту статью расходов сумма может превысить один триллион долларов.

Журналисты подчёркивают, что если учитывать инфляцию, то это в пять раз больше, чем финансируемый Соединёнными Штатами план Маршалла, который способствовал промышленному возрождению Европы после Второй мировой войны.

В статье сказано, что ряд частных инвесторов уже вкладывают денежные средства в восстановление некоторых объектов на территории Незалежной. Среди них не только представители западных предприятий, но и некоторые турецкие компании. Так, компания Aksa Power Generation из Турции уже направила на Украину своего специального менеджера Салиха Комурку.

"Каждый выстраивает свои круги. Я хочу быть в гуще событий, среди людей, которые были здесь заранее, и знать всех", — рассказал он в беседе с корреспондентами Bloomberg.