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9 марта, 23:08

Зарубежные компании выстроились в очередь, желая нажиться на восстановлении Украины

Bloomberg: На восстановление Украины могут выделить более триллиона долларов

Представители разных стран и компаний готовятся к восстановлению Украины. Как передаёт Bloomberg, по оценкам Европейского инвестиционного банка, затраченная на эту статью расходов сумма может превысить один триллион долларов.

Журналисты подчёркивают, что если учитывать инфляцию, то это в пять раз больше, чем финансируемый Соединёнными Штатами план Маршалла, который способствовал промышленному возрождению Европы после Второй мировой войны.

В статье сказано, что ряд частных инвесторов уже вкладывают денежные средства в восстановление некоторых объектов на территории Незалежной. Среди них не только представители западных предприятий, но и некоторые турецкие компании. Так, компания Aksa Power Generation из Турции уже направила на Украину своего специального менеджера Салиха Комурку.

"Каждый выстраивает свои круги. Я хочу быть в гуще событий, среди людей, которые были здесь заранее, и знать всех", — рассказал он в беседе с корреспондентами Bloomberg.

Сенат Швейцарии призвал использовать активы РФ для восстановления Украины
Сенат Швейцарии призвал использовать активы РФ для восстановления Украины

Ранее Life.ru писал, что глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявлял о восстановлении освобождённой Авдеевки. По его словам, это решение будет приниматься в том числе на федеральном уровне.

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Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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