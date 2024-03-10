Регион

Уведомления отключены

10 марта, 00:24

Детский омбудсмен сообщила о возвращении в Россию очередной группы детей из Сирии

Детский омбудсмен Львова-Белова: В РФ из Сирии вернулись 32 российских ребёнка

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Обложка © t.me / Мария Львова-Белова

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Обложка © t.me / Мария Львова-Белова

На родину из Сирии вернулись ещё 32 российских ребёнка. Как передаёт пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, самолёт с группой несовершеннолетних, вызволенных из сирийского лагеря беженцев, приземлился на аэродроме Чкаловский.

По словам Львовой-Беловой, на этот раз аппарат детского омбудсмена смог договориться с курдской стороной о возвращении 32 детей в возрасте от пяти до 17 лет, среди которых 12 девочек и 20 мальчиков. По возвращении они пройдут всё необходимое медицинское обследование, а также социальную реабилитацию, после чего встретятся со своими родственниками.

"Работа по возвращению российских детей из Ближневосточного региона будет продолжена", — заявили в пресс-службе, подчеркнув, что специалисты взяли у ещё одной группы детей образцы крови для проведения исследований с целью подтверждения их родства с гражданами РФ.

Львова-Белова заявила о соглашении с курдами о возвращении детей из Сирии
Львова-Белова заявила о соглашении с курдами о возвращении детей из Сирии

Ранее Life.ru писал, что осенью прошлого года в Россию также были доставлены несовершеннолетние с территории этого ближневосточного государства. Тогда пресс-служба Львовой-Беловой сообщала, что самолёт доставил 34 российских ребёнка на родину из Сирии. Борт ночью 15 октября приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Сирия
  • Мария Львова-Белова
  • Дети
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров