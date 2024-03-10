Детский омбудсмен сообщила о возвращении в Россию очередной группы детей из Сирии

На родину из Сирии вернулись ещё 32 российских ребёнка. Как передаёт пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, самолёт с группой несовершеннолетних, вызволенных из сирийского лагеря беженцев, приземлился на аэродроме Чкаловский.

По словам Львовой-Беловой, на этот раз аппарат детского омбудсмена смог договориться с курдской стороной о возвращении 32 детей в возрасте от пяти до 17 лет, среди которых 12 девочек и 20 мальчиков. По возвращении они пройдут всё необходимое медицинское обследование, а также социальную реабилитацию, после чего встретятся со своими родственниками.

"Работа по возвращению российских детей из Ближневосточного региона будет продолжена", — заявили в пресс-службе, подчеркнув, что специалисты взяли у ещё одной группы детей образцы крови для проведения исследований с целью подтверждения их родства с гражданами РФ.