В Россию вернули ещё 34 ребёнка из лагерей для беженцев в Сирии

Самолёт доставил 34 российских ребёнка на родину из Сирии. Борт ночью 15 октября приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

"При содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой дети, находившиеся в лагерях беженцев на северо-востоке Сирии, вернулись на родину", — сказано в сообщении.