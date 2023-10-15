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15 октября, 04:54

В Россию вернули ещё 34 ребёнка из лагерей для беженцев в Сирии

Самолёт доставил 34 российских ребёнка на родину из Сирии. Борт ночью 15 октября приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

"При содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой дети, находившиеся в лагерях беженцев на северо-востоке Сирии, вернулись на родину", сказано в сообщении.

Теперь ребятам предстоит пройти в одной из клиник Москвы медицинское обследование. После этого детей отправят под опеку родственников в десять регионов России.

Львова-Белова обещала вернуть 200 детей из Сирии, несмотря на сложности из-за ордера МУС

Львова-Белова обещала вернуть 200 детей из Сирии, несмотря на сложности из-за ордера МУС

В начале марта Львова-Белова заявила о договорённости с курдами о возвращении в Россию 200 детей из Сирии. Она отметила, что переговоры сторон становятся всё лучше и лучше. А уже спустя две недели делегация во главе с Львовой-Беловой вернула в Россию 56 детей из Сирии.

Обложка ©

Pixabay

Андрей Бражников
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