Львова-Белова обещала вернуть 200 детей из Сирии, несмотря на сложности из-за ордера МУС

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белов анонсировала возвращение 200 российских детей из Сирии, необходимые документы уже подготовлены. Процесс, по её признанию, осложнён ордером МУС на арест омбудсмена, но эта проблема уже решена.

"У нас сейчас готовы документы по 200 детям, которые ждут возвращения сюда к своим бабушкам, дедушкам, тётям, дядям. У нас есть сложности, которые связаны с ордером на арест МУС, это немного ограничивает моё передвижение, но мы нашли выход и эту работу продолжим", — сообщила она и добавила, что работа по этому вопросу продолжается.