Львова-Белова обещала вернуть 200 детей из Сирии, несмотря на сложности из-за ордера МУС
Омбудсмен Львова-Белова анонсировала возвращение 200 российских детей из Сирии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белов анонсировала возвращение 200 российских детей из Сирии, необходимые документы уже подготовлены. Процесс, по её признанию, осложнён ордером МУС на арест омбудсмена, но эта проблема уже решена.
"У нас сейчас готовы документы по 200 детям, которые ждут возвращения сюда к своим бабушкам, дедушкам, тётям, дядям. У нас есть сложности, которые связаны с ордером на арест МУС, это немного ограничивает моё передвижение, но мы нашли выход и эту работу продолжим", — сообщила она и добавила, что работа по этому вопросу продолжается.
Напомним, сегодня Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск судью Международного уголовного суда Томоко Аканэ, выдавшую oрдер на арест президента РФ Владимира Путина и Львовой-Беловой. Такие данные приводятся в базе розыска ведомства. Омбудсмен прокомментировала эту ситуацию, сказав, что дело не в том, чтобы на самом деле поймать судью МУС, а в принципе.
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