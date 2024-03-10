СМИ узнали о тайных переговорах Джонсона и Мадуро по теме Украины

Бывший председатель правительства Соединённого Королевства Борис Джонсон в феврале совершил тайный визит в Каракас. Как передаёт газета The Sunday Times со ссылкой на свои источники, во время своего пребывания на территории Венесуэлы он провёл переговоры с президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро.

По данным издания, бывший британский премьер-министр проводил отпуск со своей семьёй в Доминиканской Республике, откуда вылетел на частном самолёте в Каракас. Журналисты сообщают, что он пробыл в Венесуэле менее 24 часов. Газета отмечает, что экс-глава Правительства Великобритании обсудил с Мадуро конфликт на Украине на фоне спекуляций о возможных поставках Боливарианской Республикой вооружения России.