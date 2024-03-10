СМИ узнали о тайных переговорах Джонсона и Мадуро по теме Украины
Sunday Times: Джонсон на тайной встрече с Мадуро обсудил конфликт на Украине
Бывший британский премьер Борис Джонсон и президент Венесуэлы Николас Мадуро. Обложка © Коллаж Life.ru / Shutterstock / FOTODOM
Бывший председатель правительства Соединённого Королевства Борис Джонсон в феврале совершил тайный визит в Каракас. Как передаёт газета The Sunday Times со ссылкой на свои источники, во время своего пребывания на территории Венесуэлы он провёл переговоры с президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро.
По данным издания, бывший британский премьер-министр проводил отпуск со своей семьёй в Доминиканской Республике, откуда вылетел на частном самолёте в Каракас. Журналисты сообщают, что он пробыл в Венесуэле менее 24 часов. Газета отмечает, что экс-глава Правительства Великобритании обсудил с Мадуро конфликт на Украине на фоне спекуляций о возможных поставках Боливарианской Республикой вооружения России.
Ранее американский журналист Такер Карлсон рассказал об условиях, при которых бывший британский премьер Борис Джонсон согласился на интервью с ним. По словам экс-ведущего Fox News, политик был готов побеседовать с ним и разъяснить позицию по Украине за миллион долларов.