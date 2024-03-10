Вкус популярных сыров с благородной плесенью может измениться в будущем

Замена привычного штамма благородной плесени в таких сырах, как бри и камамбер, может значительно изменить их вкусовые качества. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на соответствующее исследование научных сотрудников американского университета Тафтса.

Учёные напомнили, что для производства этих сыров используется штамм плесени Рenicillium camemberti. Именно благодаря этому у данных пищевых продуктов образуются белая корочка и сернистый вкус.

В то же время это единственный штамм, пригодный для производства бри и камамбера. Отсутствие генетического разнообразия делает его уязвимым к различным внешним воздействиям, что, в свою очередь, может привести к уничтожению всей популяции столь необходимой для этого дела плесени.

В случае использования других штаммов плесени у сыра заметно изменится вкус. Однако учёные обнадёжили — они считают, что вымирание Рenicillium camemberti произойдёт нескоро, поэтому есть вероятность, что к тому моменту производители пищевых продуктов смогут найти подходящую замену.