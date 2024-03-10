США начали доставку оборудования для обустройства временного порта в Газе
СЕНТКОМ: США перевозят оборудование для создания порта и отправки помощи в Газу
США перевозят оборудование для создания порта и отправки помощи в Газу. Обложка © X / @CENTCOM
США начали переправлять оборудование для открытия временного порта по доставке гумпомощи в сектор Газа, сообщает Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ) в соцсети X.
"9 марта 2024 года корабль ВМС США General Frank S. Besson покинул базу Лэнгли-Юстис и направился в восточную часть Средиземного моря", — указано в сообщении.
Корабль доставляет оборудование, необходимое для создания временного порта для транспортировки в палестинский анклав жизненно важных гуманитарных грузов.
Ранее арабские СМИ сообщали, что пять человек, из них двое детей, погибли в секторе Газа из-за падения на них ящиков с гуманитарным грузом от США. Также было указано, что как минимум десять гражданских получили ранения, некоторые из них сейчас находятся в тяжёлом состоянии.