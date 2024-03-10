США начали доставку оборудования для обустройства временного порта в Газе

Ранее арабские СМИ сообщали, что пять человек, из них двое детей, погибли в секторе Газа из-за падения на них ящиков с гуманитарным грузом от США. Также было указано, что как минимум десять гражданских получили ранения, некоторые из них сейчас находятся в тяжёлом состоянии.