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10 марта, 03:14

США начали доставку оборудования для обустройства временного порта в Газе

СЕНТКОМ: США перевозят оборудование для создания порта и отправки помощи в Газу

США перевозят оборудование для создания порта и отправки помощи в Газу. Обложка © X / @CENTCOM

США перевозят оборудование для создания порта и отправки помощи в Газу. Обложка © X / @CENTCOM

США начали переправлять оборудование для открытия временного порта по доставке гумпомощи в сектор Газа, сообщает Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ) в соцсети X.

"9 марта 2024 года корабль ВМС США General Frank S. Besson покинул базу Лэнгли-Юстис и направился в восточную часть Средиземного моря", — указано в сообщении.

Корабль доставляет оборудование, необходимое для создания временного порта для транспортировки в палестинский анклав жизненно важных гуманитарных грузов.

Байден поручил Пентагону построить временный порт в секторе Газа
Байден поручил Пентагону построить временный порт в секторе Газа

Ранее арабские СМИ сообщали, что пять человек, из них двое детей, погибли в секторе Газа из-за падения на них ящиков с гуманитарным грузом от США. Также было указано, что как минимум десять гражданских получили ранения, некоторые из них сейчас находятся в тяжёлом состоянии.

Анатолий Симоненко
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