Украинский генерал таинственно пропал после призыва прятаться в укрытии

Украинский генерал юстиции, глава Харьковского гарнизона Сергей Мельник с позывным Марсель, назначенный на должность в августе 2021 года, пропал из публичного поля и больше не пишет сообщения в своём телеграм-канале после 17 февраля. В тот день он призвал прятаться в укрытии из-за воздушной тревоги.