Украинский генерал таинственно пропал после призыва прятаться в укрытии
Украинский генерал Сергей Мельник исчез после взрыва в Харькове 17 февраля
Украинский генерал юстиции, глава Харьковского гарнизона Сергей Мельник с позывным Марсель. Обложка © t.me / Генерал Марсель
Украинский генерал юстиции, глава Харьковского гарнизона Сергей Мельник с позывным Марсель, назначенный на должность в августе 2021 года, пропал из публичного поля и больше не пишет сообщения в своём телеграм-канале после 17 февраля. В тот день он призвал прятаться в укрытии из-за воздушной тревоги.
"Харьков и область: идём в укрытие!" — написал Мельник.
В Интернете пользователи заметили, что активный ранее генерал после сообщения о необходимости уйти в укрытие больше не писал ничего.
Ранее в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. Их причина неизвестна.