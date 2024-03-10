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10 марта, 03:39

Украинский генерал таинственно пропал после призыва прятаться в укрытии

Украинский генерал Сергей Мельник исчез после взрыва в Харькове 17 февраля

Украинский генерал юстиции, глава Харьковского гарнизона Сергей Мельник с позывным Марсель. Обложка © t.me / Генерал Марсель

Украинский генерал юстиции, глава Харьковского гарнизона Сергей Мельник с позывным Марсель. Обложка © t.me / Генерал Марсель

Украинский генерал юстиции, глава Харьковского гарнизона Сергей Мельник с позывным Марсель, назначенный на должность в августе 2021 года, пропал из публичного поля и больше не пишет сообщения в своём телеграм-канале после 17 февраля. В тот день он призвал прятаться в укрытии из-за воздушной тревоги.

"Харьков и область: идём в укрытие!" — написал Мельник.

В Интернете пользователи заметили, что активный ранее генерал после сообщения о необходимости уйти в укрытие больше не писал ничего.

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Анатолий Симоненко
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