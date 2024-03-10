Лавинная опасность объявлена на Камчатке

До 11 марта на территории Камчатского края объявлена лавинная опасность из-за надвигающегося циклона. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления аварийно-спасательной службы.

В сообщении говорится, что в районе Ключевской группы вулканов была объявлена лавинная опасность. Стоит отметить, что на большую часть Камчатки до 11 марта включительно будет оказывать влияние циклон. Ухудшение погоды, по прогнозам синоптиков, принесёт на полуостров осадки и ветер.

"В период с 9 по 11 марта включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Быстринского и Усть-Камчатского муниципальных районов, а также Мильковского муниципального округа", — сообщили представители МЧС.