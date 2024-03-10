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10 марта, 05:48

Четыре человека пострадали при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ в Горловке

Четыре человека пострадали при сбросе взрывчатки украинским дроном в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщил мэр города Иван Приходько. Под удар попал комбинат "Никитовский хлеб".

"Повреждено здание производственного цеха ООО "Никитовский хлеб", уничтожены полностью три автомобиля и хлебобулочные изделия весом 1200 кг. Количество раненых <...> возросло до четырёх", — написал он в телеграм-канале.

В Курской области в результате обстрела ВСУ повреждены ЛЭП и 11 домовладений
В Курской области в результате обстрела ВСУ повреждены ЛЭП и 11 домовладений

Ранее женщина погибла при обстреле села Кульбаки Курской области со стороны ВСУ. Её супруг ранен. В населённом пункте частично отсутствует свет.

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ТАСС / Владимир Гердо

Матвей Константинов
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