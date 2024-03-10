При пожаре в частном доме в Самарской области погибла бабушка с двумя внуками

В Самарской области при пожаре погибли женщина и двое детей. Трагедия произошла в частном доме в селе Челно-Вершины. Одноэтажное жилое здание вспыхнуло на улице Элеваторной рано утром 10 марта. Прибывшие пожарные локализовали возгорание на площади 40 квадратных метров.

"Погибла женщина 1962 года рождения, пострадавших внуков — [им] семь лет и четыре года — увезли в больницу <...> К сожалению, детей не удалось спасти", — сообщили в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Пожар в частном доме в Самарской области. Фото © Центр по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области