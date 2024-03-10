Житель Белгородской области угрожал взорвать опору ЛЭП из-за отключения света

В Белгородской области мужчина угрожал совершить теракт из-за того, что у него отключили свет. По данным SHOT, в телефонные террористы в свои 46 лет заделался житель посёлка Сажное Яковлевского района. Гневаясь из-за внезапно накрывшей его дом темноты, он позвонил коммунальщикам, однако те пообещали завершить ремонт как минимум через сутки.

Услышав это, мужчина пригрозил подорвать ближайшую опору линии электропередачи: якобы у него есть очень мощная граната, которой под силу разворотить металлическую конструкцию. Оторопев от этого, коммунальщики передали всю информацию о мужчине правоохранителям, а те уже через несколько часов задержали его.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Мужчине грозит до трёх лет принудительных работ.