Житель Белгородской области угрожал взорвать опору ЛЭП из-за отключения света
В Белгородской области мужчина угрожал совершить теракт из-за того, что у него отключили свет. По данным SHOT, в телефонные террористы в свои 46 лет заделался житель посёлка Сажное Яковлевского района. Гневаясь из-за внезапно накрывшей его дом темноты, он позвонил коммунальщикам, однако те пообещали завершить ремонт как минимум через сутки.
Услышав это, мужчина пригрозил подорвать ближайшую опору линии электропередачи: якобы у него есть очень мощная граната, которой под силу разворотить металлическую конструкцию. Оторопев от этого, коммунальщики передали всю информацию о мужчине правоохранителям, а те уже через несколько часов задержали его.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Мужчине грозит до трёх лет принудительных работ.
Ранее житель Абакана угрожал взорвать кожно-венерологический диспансер из-за плохих результатов анализа. Анатолий пришёл в медучреждение с предметом, на котором было написано "тротиловая шашка", и пригрозил сотворить страшное, однако прибывший на место ОМОН сорвал его планы. К слову, "шашка" оказалась муляжом.
ТАСС / Кирилл Кухмарь