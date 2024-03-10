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10 марта, 07:45

Пушилин: Трое раненых при обстреле хлебокомбината в Горловке госпитализированы

Трое из четырёх пострадавших при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ на комбинат "Никитовский хлеб" в Горловке госпитализированы, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Все они — сотрудники предприятия.

"Осколочные ранения получили четыре сотрудника предприятия — мужчины 1980 г.р., 1967 г.р., 1980 г.р., 1964 г.р., из них три человека госпитализированы. Возникший на территории комбината пожар ликвидирован сотрудниками МЧС", — написал он в телеграм-канале.

В Курской области в результате обстрела ВСУ повреждены ЛЭП и 11 домовладений
В Курской области в результате обстрела ВСУ повреждены ЛЭП и 11 домовладений

Напомним, четыре человека пострадало при сбросе взрывчатки украинским дроном в Горловке. Повреждён производственный цех хлебокомбината, уничтожено три автомобиля и более тонны готовой продукции.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Матвей Константинов
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