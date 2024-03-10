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10 марта, 09:19

На Чукотке нашли тело загадочно погибшего 17-летнего студента

СК РФ: На Чукотке найдено тело 17-летнего студента полярного техникума

Место обнаружения тела 17-летнего парня на Чукотке. Обложка © Telegram / СУ СК РФ по Чукотке

Место обнаружения тела 17-летнего парня на Чукотке. Обложка © Telegram / СУ СК РФ по Чукотке

На Чукотке нашли тело 17-летнего студента местного полярного техникума. Его обнаружили на окраине посёлка Эгвекинот. Сейчас правоохранители проводят проверку. Опрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает региональное управление СК РФ.

"10 марта 2024 года около одного из жилых домов, расположенных по улице Рынтыргина в посёлке Эгвекинот Иультинского района, обнаружено тело 17-летнего юноши без внешних признаков насильственной смерти, который накануне вечером ушёл из общежития учебного заведения и обратно не вернулся", — говорится в сообщении.

Прокуратура Чукотки заявила, что проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья учащихся, после чего даст оценку действиям работников техникума.

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Ранее под Петербургом было найдено тело человека, которое лежало в спортивной сумке три месяца и успело мумифицироваться. Страшную находку обнаружили в 500 метрах от жилых домов.

Евгения Мосс
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