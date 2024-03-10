В США раскрыли причину увеличения мощи ВКС России на Украине
MWM: Подавление украинских систем ПВО усилило мощь ВКС России в зоне СВО
Подавление систем ПВО Вооружённых сил Украины (ВСУ) увеличило мощь Воздушно-космических сил РФ (ВКС). Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine (MWM).
"Ожидается, что дальнейшее подавление украинских систем ПВО, которых стране практически невозможно заменить, увеличит мощь воздушной кампании сил России, чьи наземные войска между тем добиваются всё больших успехов на фронте", — указано в статье.
По информации издания, наземные войска РФ добиваются всё больших побед на фронте, а ослабление ПВО ВСУ помогло им достичь успехов, взяв под контроль Авдеевку и уничтожив западное вооружение.
А ранее бывший разведчик США Скотт Риттер объяснил, почему ВСУ не смогут остановить Российскую армию. По его словам, в настоящее время украинские войска находятся в состоянии коллапса и упадка. Кроме того, ВСУ неправильно используют танки Abrams, всё дело в том, что этой техникой управляют украинские военные, которые недостаточно хорошо обучены, считает Риттер.
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