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10 марта, 09:04

Число погибших при наезде автомобиля на прохожих в Берлине выросло до двух

Число погибших при наезде автомобиля на пешеходов в Берлине выросло до двух, пишет RBB24. Речь идёт о четырёхлетнем ребёнке 41-летней женщины, также лишившейся жизни в результате страшной аварии.

"Женщина и её четырёхлетний ребёнок погибли в субботу в результате серьёзного дорожно-транспортного происшествия на Потсдамской площади", — указывает издание.

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Напомним, в Берлине 83-летний мужчина на автомобиле насмерть сбил женщину с детской коляской. Ещё семь человек пострадали. Проводится расследование.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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