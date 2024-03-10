Число погибших при наезде автомобиля на прохожих в Берлине выросло до двух
Число погибших при наезде автомобиля на пешеходов в Берлине выросло до двух, пишет RBB24. Речь идёт о четырёхлетнем ребёнке 41-летней женщины, также лишившейся жизни в результате страшной аварии.
"Женщина и её четырёхлетний ребёнок погибли в субботу в результате серьёзного дорожно-транспортного происшествия на Потсдамской площади", — указывает издание.
Напомним, в Берлине 83-летний мужчина на автомобиле насмерть сбил женщину с детской коляской. Ещё семь человек пострадали. Проводится расследование.
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