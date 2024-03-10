Число погибших при наезде автомобиля на прохожих в Берлине выросло до двух

Число погибших при наезде автомобиля на пешеходов в Берлине выросло до двух, пишет RBB24. Речь идёт о четырёхлетнем ребёнке 41-летней женщины, также лишившейся жизни в результате страшной аварии.

"Женщина и её четырёхлетний ребёнок погибли в субботу в результате серьёзного дорожно-транспортного происшествия на Потсдамской площади", — указывает издание.