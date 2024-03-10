На Украине суд впервые конфисковал квартиру в качестве наказания по делу о сепаратизме
На Украине пенсионерка получила срок и лишилась квартиры по делу о сепаратизме
На Украине суд впервые постановил конфисковать имущество в качестве наказания по делу о сепаратизме, пишут местные СМИ. Квартира принадлежала 80-летней пенсионерке из Винницы, поддерживающей Россию.
Ныне она проживает у родственников в РФ, поэтому в Незалежной её судили заочно. Помимо изъятия жилья, суд приговорил её к четырём годам лишения свободы.
Ранее Генпрокуратура Украины заочно обвинила певицу Таисию Повалий в поддержке России. Артистке вменяют "коллаборационистскую деятельность, публичные призывы к агрессивной войне и оправдание, признание правомерной, отрицание вооружённой агрессии РФ против Украины и глорификацию её участников".
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