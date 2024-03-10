На Украине суд впервые конфисковал квартиру в качестве наказания по делу о сепаратизме

На Украине суд впервые постановил конфисковать имущество в качестве наказания по делу о сепаратизме, пишут местные СМИ. Квартира принадлежала 80-летней пенсионерке из Винницы, поддерживающей Россию.

Ныне она проживает у родственников в РФ, поэтому в Незалежной её судили заочно. Помимо изъятия жилья, суд приговорил её к четырём годам лишения свободы.