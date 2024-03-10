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10 марта, 10:50

Депутат Гемпель: В Крым с 2014 года переехали 220 семей из Германии

В Крым с 2014 года переехало 220 семей из Германии, сообщил председатель Комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Госсовета полуострова Юрий Гемпель. Политик отметил, что этот процесс "идёт по нарастающей", причём граждане ФРГ едут и в другие уголки России — например, на Урал, в Алтайский край и Подмосковье.

"Они против раннего сексуального нетрадиционного воспитания детей, которое насаждается в Германии", — подчеркнул Гемпель в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, речь идёт о людях старше 40 лет, которые имеют по несколько детей, ностальгируют по СССР, а также впитали язык и культуру России от родителей. Несмотря на достаток в Германии, их больше заботит будущее молодого поколения.

Причём они не ходят с "протянутой рукой", продолжил Гемпель: кто-то преподаёт немецкий язык, а другие, бывшие сотрудники автозаводов, работают в сфере ремонта транспорта и поставляют детали для машин по своим каналам.

"А те, кто работал в сельском хозяйстве, — они же приезжают сюда не с пустыми руками: привозят технику, проходят систему растаможки и вкладывают свой труд в развитие Крымского полуострова", — добавил политик.

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Ранее президент России Владимир Путин повторил очевидное: Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью нашей страны. По словам главы государства, в 2014 году жители полуострова сделали судьбоносный выбор воссоединиться с РФ.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Матвей Константинов
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