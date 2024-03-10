В Петербурге неисправная "электронка" стала причиной пожара в интернате

В Санкт-Петербурге, в интернате на Малоохтинском проспекте, произошёл пожар из-за неисправного вейпа. В результате происшествия пострадал 15-летний подросток, он госпитализирован. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

"Электронка" подожгла матрас, в результате чего началось возгорание на втором этаже Центра содействия семейному воспитанию. Тушить пожар приехала бригада из 15 сотрудников МЧС, из здания было эвакуировано 16 детей.