В Петербурге неисправная "электронка" стала причиной пожара в интернате
В Петербурге случился пожар в интернате из-за вейпа, пострадал подросток
Последствия пожара в интернате в Санкт-Петербурге из-за вейпа. Обложка © Telegram / МЧС России
В Санкт-Петербурге, в интернате на Малоохтинском проспекте, произошёл пожар из-за неисправного вейпа. В результате происшествия пострадал 15-летний подросток, он госпитализирован. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".
"Электронка" подожгла матрас, в результате чего началось возгорание на втором этаже Центра содействия семейному воспитанию. Тушить пожар приехала бригада из 15 сотрудников МЧС, из здания было эвакуировано 16 детей.
Ранее Life.ru писал, что огненная лава хлынула на пятиклассников с потолка в петербургской гимназии. Когда учитель включил свет на одном из уроков, потолочная лампа внезапно вспыхнула и начался пожар.