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10 марта, 11:46

Неизвестный попытался протаранить Букингемский дворец в Лондоне

В ворота Букингемского дворца в Лондоне врезалась машина, водителя задержали

В ворота Букингемского дворца в Лондоне в ночь на 9 марта врезался автомобиль. Водителя задержали, а видео с этим моментом разлетелось по соцсетям.

Задержание водителя автомобиля, врезавшегося в ворота Букингемского дворца. Видео © X (Twitter) / Dragonfly

"На кадрах вооружённые полицейские окружают водителя, который стоит на коленях, а полицейские кричат: "Держите руки за головой". Мужчину задержали по подозрению в нанесении противозаконного ущерба", — сообщает Daily Express.

По данным газеты, задержанного доставили в больницу. Правоохранители проводят расследование случившегося.

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Ранее Life.ru писал, что внедорожник врезался в здание российского посольства в Южной Корее. В результате аварии серьёзные травмы получил находившийся на посту полицейский.

Обложка ©

Unsplash / Hulki Okan Tabak

Никита Осипов
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