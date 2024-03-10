Неизвестный попытался протаранить Букингемский дворец в Лондоне

В ворота Букингемского дворца в Лондоне в ночь на 9 марта врезался автомобиль. Водителя задержали, а видео с этим моментом разлетелось по соцсетям.

Задержание водителя автомобиля, врезавшегося в ворота Букингемского дворца. Видео © X (Twitter) / Dragonfly

"На кадрах вооружённые полицейские окружают водителя, который стоит на коленях, а полицейские кричат: "Держите руки за головой". Мужчину задержали по подозрению в нанесении противозаконного ущерба", — сообщает Daily Express.

По данным газеты, задержанного доставили в больницу. Правоохранители проводят расследование случившегося.