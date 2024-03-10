Неизвестный попытался протаранить Букингемский дворец в Лондоне
В ворота Букингемского дворца в Лондоне врезалась машина, водителя задержали
В ворота Букингемского дворца в Лондоне в ночь на 9 марта врезался автомобиль. Водителя задержали, а видео с этим моментом разлетелось по соцсетям.
Задержание водителя автомобиля, врезавшегося в ворота Букингемского дворца. Видео © X (Twitter) / Dragonfly
"На кадрах вооружённые полицейские окружают водителя, который стоит на коленях, а полицейские кричат: "Держите руки за головой". Мужчину задержали по подозрению в нанесении противозаконного ущерба", — сообщает Daily Express.
По данным газеты, задержанного доставили в больницу. Правоохранители проводят расследование случившегося.
Ранее Life.ru писал, что внедорожник врезался в здание российского посольства в Южной Корее. В результате аварии серьёзные травмы получил находившийся на посту полицейский.
Unsplash / Hulki Okan Tabak