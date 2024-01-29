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29 января, 01:47

Внедорожник врезался в здание российского посольства в Южной Корее

Yonhap: В пост охраны у Посольства России в Сеуле врезался внедорожник

В расположенный перед российским посольством в Сеуле пост охраны врезался автомобиль, находившийся на дежурстве полицейский получил серьёзные травмы. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Всё произошло 28 января в 22:10 по местному времени (16:10 мск). Мужчина за рулём внедорожника двигался в районе Чонногу и влетел в пост охраны у российского диппредставительства. В результате аварии серьёзные травмы получил находившийся на посту полицейский, он госпитализирован.

На данный момент причины происшествия устанавливаются. Известно, что водитель был трезв.

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Лайф ранее рассказывал, что летом прошлого года в Кишинёве водитель протаранил ворота российского посольства и скрылся с места аварии. Позже полиция его задержала, но мужчина сначала отказывался остановиться, а в ходе погони повредил ещё пару машин. В диппредставительстве заявили, что здание ущерба не получило, никто не пострадал. Как оказалось, водитель состоит на учёте у психиатра.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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