Внедорожник врезался в здание российского посольства в Южной Корее
Yonhap: В пост охраны у Посольства России в Сеуле врезался внедорожник
В расположенный перед российским посольством в Сеуле пост охраны врезался автомобиль, находившийся на дежурстве полицейский получил серьёзные травмы. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Всё произошло 28 января в 22:10 по местному времени (16:10 мск). Мужчина за рулём внедорожника двигался в районе Чонногу и влетел в пост охраны у российского диппредставительства. В результате аварии серьёзные травмы получил находившийся на посту полицейский, он госпитализирован.
На данный момент причины происшествия устанавливаются. Известно, что водитель был трезв.
Лайф ранее рассказывал, что летом прошлого года в Кишинёве водитель протаранил ворота российского посольства и скрылся с места аварии. Позже полиция его задержала, но мужчина сначала отказывался остановиться, а в ходе погони повредил ещё пару машин. В диппредставительстве заявили, что здание ущерба не получило, никто не пострадал. Как оказалось, водитель состоит на учёте у психиатра.
Unsplash