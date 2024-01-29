Внедорожник врезался в здание российского посольства в Южной Корее

В расположенный перед российским посольством в Сеуле пост охраны врезался автомобиль, находившийся на дежурстве полицейский получил серьёзные травмы. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Всё произошло 28 января в 22:10 по местному времени (16:10 мск). Мужчина за рулём внедорожника двигался в районе Чонногу и влетел в пост охраны у российского диппредставительства. В результате аварии серьёзные травмы получил находившийся на посту полицейский, он госпитализирован.

На данный момент причины происшествия устанавливаются. Известно, что водитель был трезв.