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10 марта, 12:34

В Литве могут конфисковать около 50 автомобилей с российскими номерами

Уже завтра, 11 марта, власти Литвы начнут конфискацию автомобилей с российскими номерами. Как отметила представитель таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене, на данный момент на территории прибалтийской республики остаётся около 50 таких машин.

"Это те машины, которые участвуют в транспортном движении. Возможно, ещё сколько-то автомобилей стоят на парковочных площадках", — сказала она в эфире LRT.

Российские авто должны будут покинуть Финляндию до 16 марта, пишут СМИ
Российские авто должны будут покинуть Финляндию до 16 марта, пишут СМИ

Напомним, в начале марта литовская таможня предупредила, что автомобили с российскими номерами должны покинуть страну до 11 марта. Машины необходимо перерегистрировать, иначе их конфискуют.

Обложка ©

Unsplash / Yevheniia

Матвей Константинов
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