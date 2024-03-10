В Литве могут конфисковать около 50 автомобилей с российскими номерами
Уже завтра, 11 марта, власти Литвы начнут конфискацию автомобилей с российскими номерами. Как отметила представитель таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене, на данный момент на территории прибалтийской республики остаётся около 50 таких машин.
"Это те машины, которые участвуют в транспортном движении. Возможно, ещё сколько-то автомобилей стоят на парковочных площадках", — сказала она в эфире LRT.
Напомним, в начале марта литовская таможня предупредила, что автомобили с российскими номерами должны покинуть страну до 11 марта. Машины необходимо перерегистрировать, иначе их конфискуют.
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