В Литве могут конфисковать около 50 автомобилей с российскими номерами

Уже завтра, 11 марта, власти Литвы начнут конфискацию автомобилей с российскими номерами. Как отметила представитель таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене, на данный момент на территории прибалтийской республики остаётся около 50 таких машин.

"Это те машины, которые участвуют в транспортном движении. Возможно, ещё сколько-то автомобилей стоят на парковочных площадках", — сказала она в эфире LRT.