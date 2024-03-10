В Новгородской области сбили два украинских беспилотника самолётного типа
В Новгородской области сбили два украинских беспилотника самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ. Их уничтожили примерно в 15:30 мск.
Чуть ранее губернатор региона Андрей Никитин в телеграм-канале сообщал о сбитии одного дрона ВСУ. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Местные власти тесно работают с правоохранителями и силовыми структурами.
"Спасибо нашим силам ПВО Минобороны России!" — добавил Никитин.
Ранее Минобороны России отчиталось об успехе наших зенитчиков за минувшие сутки. В частности, они уничтожили 130 украинских беспилотников.
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