В Новгородской области сбили два украинских беспилотника самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ. Их уничтожили примерно в 15:30 мск.

Чуть ранее губернатор региона Андрей Никитин в телеграм-канале сообщал о сбитии одного дрона ВСУ. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Местные власти тесно работают с правоохранителями и силовыми структурами.