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10 марта, 13:20

В Новгородской области сбили два украинских беспилотника самолётного типа

В Новгородской области сбили два украинских беспилотника самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ. Их уничтожили примерно в 15:30 мск.

Чуть ранее губернатор региона Андрей Никитин в телеграм-канале сообщал о сбитии одного дрона ВСУ. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Местные власти тесно работают с правоохранителями и силовыми структурами.

"Спасибо нашим силам ПВО Минобороны России!" — добавил Никитин.

В Белгородской области фура загорелась после падения двух украинских дронов
В Белгородской области фура загорелась после падения двух украинских дронов

Ранее Минобороны России отчиталось об успехе наших зенитчиков за минувшие сутки. В частности, они уничтожили 130 украинских беспилотников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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