Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский умер на 74-м году жизни

Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский умер в возрасте 73 лет. Эту информацию подтвердил председатель совета ассоциации и глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил вклад усопшего в банковскую систему.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Георгий Иванович — замечательный человек. Он сделал многое для развития банковской системы", — сказал собеседник ТАСС.

Причина смерти не уточняется. В 1999–2005 годах Лунтовский занимал должность зампреда Банка России, а затем — первого зампреда ЦБ. В 2017 году он покинул регулятор и стал президентом Ассоциации банков России.