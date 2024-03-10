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10 марта, 13:30

Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский умер на 74-м году жизни

Георгий Лунтовский. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Алексей Белкин

Георгий Лунтовский. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Алексей Белкин

Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский умер в возрасте 73 лет. Эту информацию подтвердил председатель совета ассоциации и глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил вклад усопшего в банковскую систему.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Георгий Иванович — замечательный человек. Он сделал многое для развития банковской системы", — сказал собеседник ТАСС.

Причина смерти не уточняется. В 1999–2005 годах Лунтовский занимал должность зампреда Банка России, а затем — первого зампреда ЦБ. В 2017 году он покинул регулятор и стал президентом Ассоциации банков России.

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Ранее сообщалось о смерти бывшего губернатора Амурской области Владимира Дьяченко. Ему было 75 лет. Причина кончины не раскрывается.

Матвей Константинов
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