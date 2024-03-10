Под Петербургом накрыли крупную нарколабораторию по производству мефедрона

Оперативники накрыли нарколабораторию в заброшенном доме в посёлке Глажево Ленинградской области. Как сообщает SHOT, у задержанных изъяли более 25 килограммов мефедрона и почти 100 литров разной химии для его приготовления.

По данным телеграм-канала, производством запрещённых веществ занимались 37-летний Евгений Л. и 40-летний Алексей А., который ранее был судим за хулиганство, кражу и нарушение ПДД. Во время обыска силовики обнаружили шесть контейнеров с 19 килограммами порошка, 90 литров сырья, химические реактивы и лабораторное оборудование для производства наркотиков. Спустя некоторое время оперативникам удалось выйти на предполагаемую сообщницу — 27-летнюю Анну Р., которая, вероятно, обеспечивала мужчин сырьём. В её квартире в городе Кириши нашли шесть килограммов готового мефедрона и около 400 граммов спайса.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за незаконное производство наркотиков. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Девушке обвинения пока не предъявили.