Бывший игрок ЦСКА Пономарёв призвал бить палкой легионеров "Краснодара"

"Они очень плохо стартовали в этом году, непохожи сами на себя. Другие команды могут на них посмотреть и сказать: мы что, разве не можем сыграть лучше? Конечно, у "Краснодара" хорошее нападение, много иностранцев там играет, но, думаю, они уже накушались денег и славы, больше играют на себя. Очень хорошо наверняка заработали и успокоились", — сказал он в интервью "Газете.ru".