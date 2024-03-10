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10 марта, 15:01

Бывший игрок ЦСКА Пономарёв призвал бить палкой легионеров "Краснодара"

Футбольный клуб "Краснодар" близок к тому, чтобы выбыть из чемпионской гонки в Российской премьер-лиге (РПЛ), предупредил бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв. Он заметил, что "быки", как и ожидалось, "посыпались".

"Они очень плохо стартовали в этом году, непохожи сами на себя. Другие команды могут на них посмотреть и сказать: мы что, разве не можем сыграть лучше? Конечно, у "Краснодара" хорошее нападение, много иностранцев там играет, но, думаю, они уже накушались денег и славы, больше играют на себя. Очень хорошо наверняка заработали и успокоились", — сказал он в интервью "Газете.ru".

Таких легионеров, считает Пономарёв, пора начинать "палкой бить" и снижать им зарплату, иначе они "не начнут двигаться". По словам собеседника издания, футболистам пора самим собраться и решить, как выбираться из этой ситуации.

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Ранее "Краснодар" проиграл "Ростову" в матче 20-го тура Российской премьер-лиги. Игра закончилась со счётом 1:2. У победителей забил Мохаммад Мохеби (25-я и 62-я минута), а у проигравших — Джон Кордоба (66-я).

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fckrasnodar.ru

Матвей Константинов
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