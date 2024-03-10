У любителя полусырого бекона из США в мозге нашли ленточного червя
American Journal of Case Reports: Медики нашли в мозге американца ленточного червя
У любителя бекона из США врачи обнаружили в мозге червя. Обложка © Freepik / racool-studio
Житель США обратился к медикам с жалобами на головную боль, причина которой оказалась шокирующей: в мозге у 52-летнего американца обнаружили ленточного червя. Об этом пишет American Journal of Case Reports.
Выяснилось, что мозг мужчины был заражён личинками свиного ленточного червя, которые образовали кисты по обеим сторонам органа. В результате американцу диагностировали нейроцистицеркоз — заболевание, основной причиной которого является употребление недожаренной или инфицированной свинины. Позже пациент признался, что имел привычку есть полусырой бекон.
Ранее у россиянки из глаза достали огромного червя-гельминта. В Астрахани пациентка обратилась за помощью в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу с жалобами на неприятные ощущения в области правого верхнего века. Длина паразита оказалась 12 сантиметров.