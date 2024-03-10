Пожару в ангаре под Петербургом присвоили повышенный номер сложности
Спасатели тушат пожар в ангаре под Петербургом. Обложка © Telegram / МЧС России
Пожару в ангаре, который вспыхнул на Волхонском шоссе в Ленинградской области, присвоили повышенный номер сложности. Об этом сообщил первый замначальника ГУ МЧС РФ по региону Антон Клинг.
Спасатели тушат пожар в ангаре под Петербургом. Видео © Telegram / МЧС России
"С учётом сложной планировки и большой загрузки на складе ранг пожара был повышен до номера два (повышенный)", — приводит ТАСС слова спасателя.
В МЧС России пояснили, что в настоящее время пожар удалось локализовать. Высокая пожарная нагрузка внутри склада осложняет тушение возгорания. По информации открытых источников, в том же месте, где горит ангар, находится и склад для хранения товаров для животноводства: комбикормов, сена, зерновых смесей и опилок.
Напомним, сегодня, 10 марта, под Петербургом загорелся ангар на площади тысяча квадратов. Два человека пострадали. В ликвидации возгорания задействовано 75 специалистов и 21 единица техники МЧС.