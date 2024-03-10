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10 марта, 16:30

Пожару в ангаре под Петербургом присвоили повышенный номер сложности

Спасатели тушат пожар в ангаре под Петербургом. Обложка © Telegram / МЧС России

Спасатели тушат пожар в ангаре под Петербургом. Обложка © Telegram / МЧС России

Пожару в ангаре, который вспыхнул на Волхонском шоссе в Ленинградской области, присвоили повышенный номер сложности. Об этом сообщил первый замначальника ГУ МЧС РФ по региону Антон Клинг.

Спасатели тушат пожар в ангаре под Петербургом. Видео © Telegram / МЧС России

"С учётом сложной планировки и большой загрузки на складе ранг пожара был повышен до номера два (повышенный)", — приводит ТАСС слова спасателя.

В МЧС России пояснили, что в настоящее время пожар удалось локализовать. Высокая пожарная нагрузка внутри склада осложняет тушение возгорания. По информации открытых источников, в том же месте, где горит ангар, находится и склад для хранения товаров для животноводства: комбикормов, сена, зерновых смесей и опилок.

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Напомним, сегодня, 10 марта, под Петербургом загорелся ангар на площади тысяча квадратов. Два человека пострадали. В ликвидации возгорания задействовано 75 специалистов и 21 единица техники МЧС.

Дарья Нарыкова
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