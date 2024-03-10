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10 марта, 17:19

В Греции полиции пришлось спасать двух трансгендеров от разъярённой толпы в 150 человек

В Салониках около 150 человек напали на двух трансгендеров, арестован 21 человек

В центре Салоников разъярённая толпа численностью около 150 человек напала на двух трансгендеров. Потерпевшим пришлось спасаться в ресторане, сообщает портал iefimerida.gr.

Кадры задержания участников нападения на трансгендеров в Салониках. Видео © YouTube / Thestival Gr

Инцидент произошёл поздно вечером в субботу, 9 марта, на площади Аристотеля. Группа молодых парней сначала словесно оскорбили двух проходивших мимо трансгендеров, а затем в них начали плевать и бросать бутылки. Чтобы спастись, жертвы нападения зашли в ресторан и вызвали полицию. Известно, что правоохранители арестовали уже 21 человека. Среди них были 11 несовершеннолетних. При этом ожидается, что задержанных будет больше.

Ранее Life.ru сообщал, что в Нидерландах был найден мёртвым бежавший из России трансгендер Антон Бабкин. Молодой человек уехал в Европу после начала СВО и в соцсетях множество раз жаловался на изоляцию, отсутствие медицинской помощи и перспектив трудоустройства.

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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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