В Греции полиции пришлось спасать двух трансгендеров от разъярённой толпы в 150 человек

Инцидент произошёл поздно вечером в субботу, 9 марта, на площади Аристотеля. Группа молодых парней сначала словесно оскорбили двух проходивших мимо трансгендеров, а затем в них начали плевать и бросать бутылки. Чтобы спастись, жертвы нападения зашли в ресторан и вызвали полицию. Известно, что правоохранители арестовали уже 21 человека. Среди них были 11 несовершеннолетних. При этом ожидается, что задержанных будет больше.