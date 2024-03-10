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10 марта, 19:44

В Казани женщина успела войти в магазин за секунду до мощного обрушения крыши

Женщина чудом успела спастись от обвала крыши магазина "Магнит" в Казани: она вошла внутрь за секунду до происшествия и не пострадала. Видео с места опубликовал телеграм-канал Mash Iptash.

Момент обрушения козырька магазина "Магнит" в Казани, при котором чудом уцелела женщина. Видео © t.me / Mash Iptash

На опубликованных кадрах видно, что женщина входит в "Магнит", после чего за её спиной из-за тяжести снега обваливается крыша здания. К счастью, она не пострадала.

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Напомним, в Казани в доме обвалилась крыша магазина, оставив большие завалы. Обрушение пристроенного к зданию козырька произошло на площади 75 квадратных метров.

Обложка ©

t.me / Mash Iptash

Анатолий Симоненко
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