В Казани женщина успела войти в магазин за секунду до мощного обрушения крыши

Женщина чудом успела спастись от обвала крыши магазина "Магнит" в Казани: она вошла внутрь за секунду до происшествия и не пострадала. Видео с места опубликовал телеграм-канал Mash Iptash.

Момент обрушения козырька магазина "Магнит" в Казани, при котором чудом уцелела женщина. Видео © t.me / Mash Iptash

На опубликованных кадрах видно, что женщина входит в "Магнит", после чего за её спиной из-за тяжести снега обваливается крыша здания. К счастью, она не пострадала.