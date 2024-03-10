В Казани обвалилась крыша магазина, оставив огромные завалы
МЧС: В Казани в доме обвалилась крыша магазина, пострадавших нет
В Казани в доме обвалилась крыша магазина. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Татарстан
В Казани в доме обвалилась крыша магазина, оставив большие завалы. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану в воскресенье, 10 марта.
В Казани обвалилась крыша магазина. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Татарстан
"В 16:24 10 марта поступило сообщение о том, что в доме по улице Главной, дом 69, в жилом массиве Дербышки Советского района Казани, обвалилась крыша козырька магазина. Люди под завалами не обнаружены. Пострадавших нет", — отметили в ведомстве.
На видео, которое опубликовала пресс-служба МЧС, запечатлено, как завалы разбирает тяжëлая техника. Обрушение пристроенного к зданию козырька произошло на площади 75 квадратных метров.
Ранее Life.ru писал, что крыша супермаркета обрушилась в Подмосковье. Конструкция упала под тяжестью снега. Сотрудники вовремя заметили угрозу и эвакуировали покупателей.