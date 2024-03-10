В Казани обвалилась крыша магазина, оставив огромные завалы

В Казани в доме обвалилась крыша магазина, оставив большие завалы. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану в воскресенье, 10 марта.

"В 16:24 10 марта поступило сообщение о том, что в доме по улице Главной, дом 69, в жилом массиве Дербышки Советского района Казани, обвалилась крыша козырька магазина. Люди под завалами не обнаружены. Пострадавших нет", — отметили в ведомстве.