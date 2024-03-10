В Италии признали, что Запад уступает России в военном производстве
Глава МО Италии: Россия превосходит Запад по объёмам военного производства
Мощности российского военного производства превосходят эти показатели на Западе. С соответствующим заявлением в интервью газете La Stampa выступил глава Министерства обороны Италии Гвидо Крозетто.
По словам руководителя итальянского оборонного ведомства, тема неравенства сил в зоне проведения Россией специальной военной операции является важным вопросом. Также он подчеркнул, что этот момент всегда остаётся пунктом обсуждения.
"Запад понял, что его военпром по мощностям уступает российскому и нужно время, чтобы изменить тенденцию", — сообщил чиновник.
Собеседник издания отметил, что российские власти конвертируют экономику страны в военную, что, в свою очередь, делает Россию "более оснащённой и гибкой, чем Североатлантический альянс, с точки зрения военного производства".
Итальянский министр заявил, что должного для помощи киевскому режиму уровня Западу удалось достичь спустя год. В то же время, как он считает, западное военное производство всё равно отстаёт в этом плане от российского.
Ранее Life.ru писал, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поручил исключить необоснованные расходы при производстве вооружения. Также он анонсировал контрольные выезды на предприятия для надзора за ценообразованием оружия.
t.me / Минобороны РФ