Мощности российского военного производства превосходят эти показатели на Западе. С соответствующим заявлением в интервью газете La Stampa выступил глава Министерства обороны Италии Гвидо Крозетто.

По словам руководителя итальянского оборонного ведомства, тема неравенства сил в зоне проведения Россией специальной военной операции является важным вопросом. Также он подчеркнул, что этот момент всегда остаётся пунктом обсуждения.

"Запад понял, что его военпром по мощностям уступает российскому и нужно время, чтобы изменить тенденцию", — сообщил чиновник.

Собеседник издания отметил, что российские власти конвертируют экономику страны в военную, что, в свою очередь, делает Россию "более оснащённой и гибкой, чем Североатлантический альянс, с точки зрения военного производства".

Итальянский министр заявил, что должного для помощи киевскому режиму уровня Западу удалось достичь спустя год. В то же время, как он считает, западное военное производство всё равно отстаёт в этом плане от российского.