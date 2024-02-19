Медведев: Перед СВО Россия отставала по беспилотникам, но нарастила производство
Россия перед началом спецоперации сильно отставала по производству беспилотников, но позднее страна нарастила выпуск таких аппаратов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с командирами подразделений из Чеченской Республики, принимающих участие в боевых действиях.
"За последнее время мы довольно существенным образом наладили производство, нарастили производство беспилотников разных уровней, потому что, скажем прямо, перед СВО мы были далеко не самой передовой страной в этой сфере, мы очень сильно отставали по этому компоненту", — сказал зампред Совбеза России.
По словам Медведева, сначала военная спецоперация воспринималась как конфликт "по классическим канонам военных действий прошлых лет", однако беспилотники всё изменили. Он указал, что, к удивлению военных стратегов во всём мире, дроны "неожиданно заняли такое место".
"Казалось ещё совсем недавно, что это какое-то будущее... Всё это воюет и причиняет непоправимый ущерб", — заметил Медведев.
Напомним, сегодня, 19 февраля, Дмитрий Медведев прибыл в Чеченскую Республику. В аэропорту его встретил глава региона Рамзан Кадыров, после чего политик прибыл на встречу с командирами подразделений, принимающих участие в СВО. По его словам, победа обязательно будет за Россией.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин