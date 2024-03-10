Офицер ВСУ хладнокровно расстрелял раненого товарища под Новомихайловкой

Российские военные с помощью беспилотного летательного аппарата зафиксировали на видео, как офицер Вооружённых сил Украины расстрелял своего раненого подчинённого. Как передаёт ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах, инцидент произошёл под Новомихайловкой ДНР.

"Населённый пункт Новомихайловка, одного из украинских солдат ранило. После этого офицер достал пистолет и добил своего раненого товарища", — говорится в сообщении.