Офицер ВСУ хладнокровно расстрелял раненого товарища под Новомихайловкой
ТАСС: Российский БПЛА заснял, как офицер ВСУ застрелил раненого сослуживца в ДНР
Российские военные с помощью беспилотного летательного аппарата зафиксировали на видео, как офицер Вооружённых сил Украины расстрелял своего раненого подчинённого. Как передаёт ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах, инцидент произошёл под Новомихайловкой ДНР.
"Населённый пункт Новомихайловка, одного из украинских солдат ранило. После этого офицер достал пистолет и добил своего раненого товарища", — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru писал об аналогичном случае, о котором сообщалось перед Новым годом. Тогда беспилотник ВС РФ снял на видео, как ВСУ открыли огонь по своим же бойцам, которые отступали под натиском российских штурмовиков. Заградотряд просто расстрелял военных, даже не подпустив их к заготовленным позициям.
Shutterstock / FOTODOM