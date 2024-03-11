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10 марта, 22:29

В Киеве дошли до плана С из-за задержки помощи Запада

Депутат Пидласа: Задержка помощи Украине вынуждает Киев рассматривать план С

Украинские власти вынуждены рассматривать не только "план В", но и "план С". Как заявила в интервью изданию Financial Times председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа, это связано с задержкой помощи для киевского режима со стороны так называемых западных партнёров Незалежной.

"Задержки финансирования означают, что Киев начал рассматривать план В и даже план С", — заявила парламентарий.

Депутат Рады сообщила, что первоначальный план Киева предполагал, что новый пакет поддержки Украины от Соединённых Штатов и Евросоюза начнёт поступать уже в январе этого года. Она не раскрыла детали "плана В" и "плана С", однако подчеркнула, что теперь украинские власти рассматривают возможность увеличить налогообложение населения страны, а также размышляют о том, как значительно сократить невоенные расходы.

Помимо того, Пидласа отметила, что в настоящее время Киев ведёт переговоры со странами G7, в частности, речь идёт о Канаде и Японии. Законотворец заявила, что на сегодняшний день у киевского режима не так много вариантов, напомнив, что Украина готовится к повторению ситуации в следующем году, так как бюджетный процесс в США начнётся в октябре текущего года, всего за месяц до выборов нового американского президента.

Белый дом заявил, что помочь Украине в обход Конгресса нет возможности
Белый дом заявил, что помочь Украине в обход Конгресса нет возможности

Ранее Life.ru писал, что члены Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии начали работать над собственной версией законопроекта о помощи Украине. Документ, авторами которого являются спикер Майк Джонсон и председатели некоторых комитетов Нижней палаты парламента, предполагает выделение Киеву кредитов.

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pixabay

Алексей Соловьёв
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