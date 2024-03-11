В России появится морская версия дронов-камикадзе

В России подходят к завершению работы по созданию специальной корабельной версии ударных дронов-камикадзе. Об этом в интервью с газетой "Известия" сообщил источник в Министерстве обороны РФ.

В оборонном ведомстве сообщили, что новые беспилотные летательные аппараты смогут поражать как морские, так и наземные цели. На воде их можно будет использовать не только против лёгких катеров и моторных лодок, которые используют диверсанты, но и для уничтожения беспилотных катеров. Также их могут задействовать в целях поддержки высадившихся на побережье морских пехотинцев.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков в беседе с журналистами раскрыл предполагаемые особенности новых беспилотников, которые будут их отличать от используемых на суше аналогов. По его словам, эти БПЛА могут использовать специализированные системы навигации для работы над морской поверхностью.

"Главное отличие суши от моря в том, что на морской поверхности нет никаких ориентиров. И управлять полётом над водой очень сложно. Там зацепиться не за что, требуется другая навигация. Когда летишь над землёй, можешь ориентироваться по разным объектам, а здесь ориентиров никаких нет", — заявил собеседник издания.

Также он отметил, что запуск подобной техники в условиях качки достаточно непростая задача. Однако, как подчеркнул специалист, в Иране научились это делать.

"Может, и мы у них поучимся или сами придумаем. Ничего особо сложного в этом быть не должно, ракеты же мы пускаем с кораблей", — заявил Болтенков.