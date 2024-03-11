"Двое суток в болоте": Поисковик из Подмосковья рассказал о спасении потерявшихся в лесу

Когда человек идёт в лес, то ему необходимо соблюдать простые правила, которые помогут спасателям найти его, если тот потерялся. Об этом в беседе с Regions рассказал координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Андрей Чернов.

Собеседник издания по своему опыту рассказал журналистам, что в его поисковом отряде бывает так, что они за одну ночь сменят три поисковых операции. В то же время бывает, что один и тот же человек может потеряться несколько раз.

"Выводим его из леса, измученного и уставшего, и уже по его реакциям и эмоциям понимаем, что завтра он отправится туда снова", — заявил спасатель.

Чернов вспомнил недавний случай из практики, когда к нему прошлой осенью за помощью обратился мужчина: его мать ушла в лес за грибами, где весьма болотистая местность. Первоначальные поиски не дали никаких результатов. Лишь после изучения камер спустя двое суток удалось проложить маршрут женщины и найти её — измученную и в критическом состоянии.

"Она стояла по пояс в болоте, держась руками за грунт. Состояние у неё было критическое. Она простояла так почти двое суток и не могла не только выбраться сама, но даже позвать на помощь. А группа уже проходила буквально в десяти метрах от неё", — признался мужчина.

По его словам, когда человек собрался в лес, то ему необходимо придерживаться элементарных правил безопасности, которые помогут членам поисково-спасательных отрядов обнаружить его, если тот потерялся. В первую очередь запрещено надевать камуфлированную одежду, так как она сливается с пейзажем. Лучше всего нацепить что-нибудь яркое и заметное, допустим жилетку или кепку. Когда человек потерялся, это значительно помогает его искать.

Помимо того, Чернов отметил, что обязательно необходимо взять с собой какие-нибудь средства связи и питание к ним. Для таких случаев подойдёт даже полностью заряженный мобильный телефон с аккумулятором. Поисковик подчеркнул, что иногда это буквально спасает жизнь.