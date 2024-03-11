Сил нет: Психолог предупредила об опасности постоянной усталости

Если человек чувствует себя морально и физически уставшим после повышенной нагрузки, это норма. Но вот если силы не восстанавливаются, это может свидетельствовать о наличии синдрома хронической усталости (СХУ), сообщила "Газете.ru" клинический психолог Майя Тум.

"Но бывает и так, что вы живёте в обычном ритме, а сил нет, усталость ощущается сразу после пробуждения, такое явление не является нормой и может оказаться синдромом хронической усталости (СХУ), причины которого могут лежать в нарушении физического или психического состояния организма", — объяснила Тум.

Она обратила внимание на то, что СХУ — это системное заболевание. При нём человек без объективных причин как минимум полгода чувствует переутомление, которое не проходит после отдыха. Это состояние может усиливаться после отдыха, часто имеет сопутствующие симптомы вроде бессонницы, мышечной и головной боли. Риски наступления синдрома возрастают при неправильном образе жизни. Диагноз "СХУ" может поставить только врач после сдачи вами лабораторных анализов и прохождения исследований.

А вот синдром эмоционального выгорания напоминает СХУ, но не является медицинским диагнозом. Он случается из-за хронического стресса и эмоциональной перегрузки. При выгорании может снижаться аппетит, нарушаться сон, появляться утомляемость. Человек может быть безынициативен, лениться, даже если это ему несвойственно, быть раздражительным, придирчивым, апатичным, невнимательным, забывчивым и рассеянным.