350 целей ВСУ: Группировка "Центр" отчиталась о новых успехах на Авдеевском направлении

Группировка войск "Центр" поразила огнём примерно 350 целей противника, включая два пункта управления и 14 опорных пунктов ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Нанесено огневое поражение по около 350 целей противника. В том числе по двум пунктам управления, 14 опорным пунктам и до 90 позиций полевой артиллерии", — приводит слова офицера ТАСС.

Он уточнил, что бомбардировочная, штурмовая и армейская авиация нанесла свыше 50 ударов в районах населённых пунктов Очеретино, Бердычи и Новокалиново ДНР. Также средства противовоздушной обороны ликвидировали пять БПЛА и реактивный снаряд РСЗО HIMARS.