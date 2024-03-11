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11 марта, 03:46

350 целей ВСУ: Группировка "Центр" отчиталась о новых успехах на Авдеевском направлении

Минобороны: ВС РФ поразили около 350 целей ВСУ на Авдеевском направлении

Группировка войск "Центр" поразила огнём примерно 350 целей противника, включая два пункта управления и 14 опорных пунктов ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Нанесено огневое поражение по около 350 целей противника. В том числе по двум пунктам управления, 14 опорным пунктам и до 90 позиций полевой артиллерии", — приводит слова офицера ТАСС.

Он уточнил, что бомбардировочная, штурмовая и армейская авиация нанесла свыше 50 ударов в районах населённых пунктов Очеретино, Бердычи и Новокалиново ДНР. Также средства противовоздушной обороны ликвидировали пять БПЛА и реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

ВС России отбили семь контратак ВСУ под Авдеевкой, противник потерял до 450 бойцов
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Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос, комментируя потерю Авдеевки, заявил, что разведка Украины не в состоянии выполнить должным образом поставленные перед ней задачи.

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VK / Минобороны РФ

Анатолий Симоненко
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