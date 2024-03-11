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11 марта, 04:14

Артиллеристы соединения ВДВ уничтожили на Днепре лодки с десантом ВСУ

МО РФ: Бойцы ВДВ ликвидировали на Днепре лодки с десантом ВСУ

Расчёты артиллерийского соединения ВДВ, входящего в состав группировки войск "Днепр", ликвидировали лодки с десантом ВСУ, которые собирались перебраться через Днепр. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Десантники-артиллеристы нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным целям как у правого берега Днепра, находящегося под контролем украинских формирований, так и непосредственно на воде", — пояснили в МО РФ.

Огонь корректировался с помощью БПЛА. В результате были поражены моторные лодки с личным составом в движении, а также плавсредства с украинским десантом у правого берега Днепра.

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Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что две американские пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS уничтожены российскими войсками на Херсонском направлении в период с 2 по 8 марта.

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Анатолий Симоненко
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