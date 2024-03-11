Артиллеристы соединения ВДВ уничтожили на Днепре лодки с десантом ВСУ

Расчёты артиллерийского соединения ВДВ, входящего в состав группировки войск "Днепр", ликвидировали лодки с десантом ВСУ, которые собирались перебраться через Днепр. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Десантники-артиллеристы нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным целям как у правого берега Днепра, находящегося под контролем украинских формирований, так и непосредственно на воде", — пояснили в МО РФ.

Огонь корректировался с помощью БПЛА. В результате были поражены моторные лодки с личным составом в движении, а также плавсредства с украинским десантом у правого берега Днепра.