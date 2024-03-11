Минувшей ночью ПВО сбила шесть украинских БПЛА над Брянской и Орловской областями
МО РФ сообщило об уничтожении 6 украинских БПЛА над Брянской и Орловской областями
В ночь на 11 марта киевский режим в очередной раз попытался совершить террористическую атаку на территории России с применением беспилотных летательных аппаратов. Как передаёт Минобороны РФ в телеграм-канале, всего было сбито шесть украинских дронов.
В военном ведомстве сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два БПЛА над Орловской областью и ещё четыре дрона над Брянской областью. В МО РФ также заявили, что беспилотники были самолётного типа.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз уже отреагировал на случившееся в своём телеграм-канале. Он сообщил, что дроны были сбиты над Клинцовским и Почепским районами и поблагодарил российских военных за проделанную работу. Глава региона подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет.
Накануне, 10 марта, Минобороны России сообщало, что украинский беспилотник самолётного типа уничтожен силами ПВО над Ленинградской областью. Как сообщала пресс-служба оборонного ведомства, эта атака была пресечена около 18:00 по московскому времени.
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