Минувшей ночью ПВО сбила шесть украинских БПЛА над Брянской и Орловской областями

В ночь на 11 марта киевский режим в очередной раз попытался совершить террористическую атаку на территории России с применением беспилотных летательных аппаратов. Как передаёт Минобороны РФ в телеграм-канале, всего было сбито шесть украинских дронов.

В военном ведомстве сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два БПЛА над Орловской областью и ещё четыре дрона над Брянской областью. В МО РФ также заявили, что беспилотники были самолётного типа.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уже отреагировал на случившееся в своём телеграм-канале. Он сообщил, что дроны были сбиты над Клинцовским и Почепским районами и поблагодарил российских военных за проделанную работу. Глава региона подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет.