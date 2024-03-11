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11 марта, 04:07

Минувшей ночью ПВО сбила шесть украинских БПЛА над Брянской и Орловской областями

МО РФ сообщило об уничтожении 6 украинских БПЛА над Брянской и Орловской областями

В ночь на 11 марта киевский режим в очередной раз попытался совершить террористическую атаку на территории России с применением беспилотных летательных аппаратов. Как передаёт Минобороны РФ в телеграм-канале, всего было сбито шесть украинских дронов.

В военном ведомстве сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два БПЛА над Орловской областью и ещё четыре дрона над Брянской областью. В МО РФ также заявили, что беспилотники были самолётного типа.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уже отреагировал на случившееся в своём телеграм-канале. Он сообщил, что дроны были сбиты над Клинцовским и Почепским районами и поблагодарил российских военных за проделанную работу. Глава региона подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет.

Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА над Белгородской областью
Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА над Белгородской областью

Накануне, 10 марта, Минобороны России сообщало, что украинский беспилотник самолётного типа уничтожен силами ПВО над Ленинградской областью. Как сообщала пресс-служба оборонного ведомства, эта атака была пресечена около 18:00 по московскому времени.

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Unsplash / Fabrizio Conti

Алексей Соловьёв
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