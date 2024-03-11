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Криминал

Третьекурсник собирал бомбу в общежитии для подрыва здания суда в Калуге

11 марта, 07:26
Студента задержали за попытку взорвать суд в Калуге. Обложка © Freepik

Студента задержали за попытку взорвать суд в Калуге. Обложка © Freepik

В Калуге студент, завербованный радикальными исламистами, попытался взорвать здание суда с помощью самодельной бомбы, правоохранители задержали нарушителя. Об этом сообщает SHOT.

Боевики связались с 19-летним третьекурсником калужского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I около года назад. Студент по их приказу купил компоненты для взрывного устройства, которое начал мастерить прямо в комнате общежития.

Злоумышленник должен был поджечь или взорвать Калужский районный суд "на религиозной почве", но теракт предотвратили местные оперативники. В телефоне у задержанного обнаружили переписку с кураторами, а в его комнате нашли килограмм аммиачной селитры и другие составляющие для бомбы. Возбуждено уголовное дело.

В Екатеринбурге опровергли наличие СВУ на электроподстанции, где произошёл взрыв
В Екатеринбурге опровергли наличие СВУ на электроподстанции, где произошёл взрыв

Ранее сообщалось, что сотрудники КПП Джанкой обнаружили под днищем автомобиля, следовавшего в Крым, самодельное взрывное устройство. За рулём транспортного средства находился правоохранитель из Херсонской области.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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